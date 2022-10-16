Употребление меда – это вовсе не здоровое питание, предупредила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Употребление меда – это вовсе не здоровое питание, предупредила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.При простуде многие люди предпочитают лечиться медом, однако этот продукт вовсе не обладает достаточными для выздоровления целебными свойствами. В нем немного микроэлементов и витаминов. Именно поэтому мед не может заменить лекарства для лечения болезней, объяснила Нурия Дианова.По ее словам, мед – это дорогой сахар. Так эксперт намекнула на то, что эти продукты практически равнозначны по калорийности. В меде немного больше фруктозы, чем в сахаре, отметила Дианова.В том числе поэтому диетолог не считает употребление меда здоровым питанием. Мол, иногда заменять сахар этим продуктом можно, но смысла в этом нет, потому что калории те же. Грамотно подходить к употреблению меда необходимо, поскольку в нем "богатая таблица Менделеева", сказала эксперт, говоря о суточной нормы для человека."В связи с этим медом лечиться невозможно", – заключила гастроэнтеролог.Кстати, генеральный директор корпорации "Абхазский мед" Даури Тугуш не так давно говорил об опасной особенности меда. По его словам, добавлять в кипяток этот продукт не следует, поскольку его полезные элементы сразу исчезнут. Мед в кипятке вырабатывает диоксометил, что вредно для организма.