Пенсионер Алексей Федорович отправился на утренний лов к лесному озеру и исчез, однако судьба послала ему неравнодушного очевидца.

Пожилой мужчина ушел рыбачить ранним утром и перестал выходить на связь, после чего встревоженные родственники незамедлительно обратились за помощью, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».К месту предполагаемого исчезновения стянулись поисковые группы, перед которыми стояла задача тщательно обследовать лесной массив вдоль береговой линии и проверить каждую возможную тропу.Наутро следующего дня пришла неожиданная весть: проезжавший по автомобильной дороге водитель заметил на обочине человеческую фигуру. Поначалу мужчина принял силуэт за придорожный мусор или игру теней, но, приглядевшись внимательнее, осознал, что перед ним лежит обессиленный человек. Автомобилист немедленно развернулся, подъехал ближе и опознал в потерявшем силы страннике пропавшего Алексея Федоровича, замерзающего на холодной земле.Очевидец случившегося без промедлений вызвал бригаду скорой помощи, медики прибыли на место в кратчайшие сроки, оценили состояние пенсионера, согрели его и провели все необходимые реанимационные мероприятия прямо на месте обнаружения.