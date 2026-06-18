Новая дорога свяжет улицу Мира и Стрелецкий переулок.

Создаваемый проезд около Дворца детского и юношеского творчества соединит улицу Мира со Стрелецким переулком, что значительно облегчит перемещение горожан на этом направлении.Стоит отметить, что еще относительно недавно на данной территории располагались глубокая ложбина и несанкционированное скопление мусора. Ради формирования прочной основы под будущую автомагистраль инженеры предприятия «ДСУ-3» соорудили массивную песчано-грунтовую насыпь высотой в шесть метров.До начала дорожных работ бригадам пришлось проделать колоссальный объем скрытых подземных операций. На локальном строительном участке специалисты осуществили глубокую модернизацию газовых коммуникаций, линий связи, а также систем бытового и ливневого водоотведения. Сдача важного инфраструктурного объекта в эксплуатацию намечена на ближайшее время.