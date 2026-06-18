Торжественная церемония собрала в городской администрации лучшие семьи региона, доказавшие свою приверженность традиционным ценностям и активной жизненной позиции.

В стенах администрации областного центра прошло чествование лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», а также победителей областного состязания «Будущее России воспитывается в семье».Главными целями этих творческих соревнований организаторы называют укрепление института семьи, сохранение и популяризацию традиционных устоев, тиражирование позитивного опыта семейных династий, а также всестороннюю поддержку многодетных ячеек общества и приверженцев здорового образа жизни.На муниципальном уровне за звание лучших в областной столице боролись 52 семьи: 10 из них представили свои портфолио в конкурсе «Семья года», а 42 заявились на участие в проекте «Будущее России воспитывается в семье». Члены жюри оценивали претендентов по целому ряду критериев, среди которых особое внимание уделялось вовлеченности в социально значимые инициативы, выдающимся успехам в воспитании подрастающего поколения, бережному отношению к фамильным традициям и созданию собственного семейного дела. Глядя на такие дружные и сплоченные династии, действительно проникаешься уверенностью, что грядущее нашей страны находится в надежных руках.Обращаясь с приветственным словом к собравшимся, заместитель главы администрации города Владимира Елена Запруднова отметила, что именно победители вкладывают в будущие поколения бесценный капитал — способность любить и уважать ближнего, не пасовать перед жизненными невзгодами и двигаться вперед, неизменно ощущая плечо родных. Она подчеркнула, что пример таких семей служит неиссякаемым источником вдохновения для всех окружающих. Призерам и участникам были вручены почетные дипломы от Правительства Владимирской области, которые, без сомнения, станут еще одной значимой вехой на пути к новым свершениям.Со своей стороны городские власти пообещали и впредь прилагать максимум усилий для всесторонней поддержки семей. В качестве подтверждения было отмечено активное развитие городской инфраструктуры: в областном центре возводятся современные школы и детские сады, благоустраиваются общественные пространства для совместного досуга, чтобы каждый дом чувствовал реальную заботу и имел возможности для осуществления намеченных планов.