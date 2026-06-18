Режим действует с 20 июня и затрагивает также соседние регионы.

Начиная с 20 июня, в воздушном пространстве Владимирской области вводится запрет на перемещение легкомоторных и сверхлегких воздушных судов, а также гражданских дронов на высотах до 5200 метров.Согласно официальному заявлению представителей Росавиации, особый временный режим затронет небо над столицей, а также отдельные районы Рязанского, Тульского, Калужского, Тверского, Ярославского и Владимирского регионов.Введенные ограничения обусловлены необходимостью усиления мер по защите и обеспечению безопасности в воздухе. При этом данные нововведения никак не повлияют на график регулярных и чартерных пассажирских перевозок, которые продолжат осуществляться воздушными гаванями в штатном режиме.