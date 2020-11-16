Планируется, что работы завершатся в декабре.

Подрядчик завершает ремонтные работы в особняке фабриканта Демидова, в котором сейчас располагается Станция скорой помощи города Вязники. Выполнено около 90% работ. Сдать объект планируют в декабре.Реставрацией исторического здания занимается ивановская фирма. Она должна не только сохранить первозданный облик, но и восстановить утраченные элементы архитектуры. В медучреждении отмечают, что строители полностью заменили все инженерные коммуникации, куплен и подключён новый газовый котёл. Отреставрированы оригинальные двери усадьбы, отремонтирована кровля.Стоимость работ оценивается в 12 млн рублей. Финансирует проект – областной бюджет.Добавим, что временно служба скорой медицинской помощи переведена в другие здание, но в скором времени 104 сотрудника учреждения вернутся в родные стены.