В регионе стартовал месячник безопасности людей на водоёмах.

С 15 ноября в регионе стартовал месячник безопасности на водоёмах, сообщает пресс-служба МЧС Владимирской области. Суть в том, что скоро на реках и озёрах начнёт появляться тонкая кромка льда, которую заполнят любители зимней рыбалки.«Призываем рыбаков дождаться образования безопасного слоя льда, более 10 сантиметров, а родителей к неусыпному контролю за детьми. Выход на неокрепший лёд – опасен для жизни», - отмечают в ведомстве.Цель МЧС – не допустить гибели жителей области на водных объектах. Для этого спасатели усилят профилактическую работу и патрулирование водоёмов.В школах региона запланировано проведение уроков, бесед и лекций на тему поведения на воде в осенне-зимнее время года.