О достопримечательностях земли владимирской и о состоянии музейно-культурных объектов 33 региона. Итоги года подведёт генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника
<a href="https://33live.ru/novosti/16-12-2020-pryamoj-efir-pamyatniki-arxitektury-razvalivayutsya.html" target="_blank">Прямой эфир | Памятники архитектуры разваливаются?</a> - О достопримечательностях земли владимирской и о состоянии музейно-культурных объектов 33 региона. Итоги года подведёт генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника
[url=https://33live.ru/novosti/16-12-2020-pryamoj-efir-pamyatniki-arxitektury-razvalivayutsya.html]Прямой эфир | Памятники архитектуры разваливаются?[/url] - О достопримечательностях земли владимирской и о состоянии музейно-культурных объектов 33 региона. Итоги года подведёт генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника