Во Владимирской области суд отменил штраф за нарушение правил хранения оружия директору...

Во Владимирской области суд отменил штраф за нарушение правил хранения оружия директору образовательного учреждения.Судом отменено постановление по делу об административном правонарушении в связи с недоказанностью вины должностного лица.Исполняющий обязанности директора частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования, расположенного в г. Владимир, допустил нарушение правил хранения оружия и патронов. Среди недостатков указано, что комната для хранения оружия не оборудована многорубежной охранно-пожарной сигнализацией (не менее двух рубежей); все рубежи охранно-пожарной сигнализации не подключены на пульт централизованного наблюдения подразделения вневедомственной охраны.Постановлением специального подразделения Росгвардии руководитель признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.И.О. директора не согласился с постановлением и обратился в суд, указав, что понятые граждане при осмотре помещений частного образовательного учреждения отсутствовали; наличие охранной сигнализации подтверждено актом проверки обеспечения условий хранения оружия от 15 августа 2022 года, охранные услуги Росгвардии не приостанавливались.Судогодский районный суд пришел к выводу, что вина должностного лица в совершении административного правонарушения не доказана. Постановление по делу об административном правонарушении от 25 августа 2022 года отменено, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com/