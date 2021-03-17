Объективно, открыто и впервые онлайн. «Единая Россия» дала старт предварительному голосованию среди однопартийцев и сторонников партии. По итогам праймериз станет ясно, кто может

Объективно, открыто и впервые онлайн. «Единая Россия» дала старт предварительному голосованию среди однопартийцев и сторонников партии. По итогам праймериз станет ясно, кто может баллотироваться в ГосДуму от партии власти. В региональный оргкомитет по предварительному голосованию вошли как общественники, так и политики. Среди них – председатель Заксобрания области Владимир Киселёв, а также его заместитель – Вячеслав