Соревнования пройдут с 19 по 21 апреля в спортивном комплексе «Суздаль Арена», сообщили в правительстве области. Участие в них примут около тысячи юных гимнасток из 25 регионов страны.

Соревнования пройдут с 19 по 21 апреля в спортивном комплексе «Суздаль Арена», сообщили в правительстве области. Участие в них примут около тысячи юных гимнасток из 25 регионов страны. Соревноваться будут девочки от 12 лет и старше по программам кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях. Турнир начнется 19 апреля