Во Владимире мужчина упал с моста на железнодорожные рельсы В телеграм-канале «заметки_спасателя»...

Во Владимире мужчина упал с моста на железнодорожные рельсыВ телеграм-канале «заметки_спасателя» рассказали, что с Павловского моста на железнодорожные пути упал мужчина.Дежурная смена спасателей оперативно прибыли на место. Спустившись к пострадавшему, они уложили его на спинальный щит. Видимых серьезных повреждений не наблюдалось, мужчина был в нетрезвом состоянии.Совместно с сотрудниками полиции, его транспортировали в машину скорой медицинской помощи. Пострадавший госпитализирован.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений