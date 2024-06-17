В Дюкинском заказнике Владимирской области прошел сезон экскурсий Край северных орхидей В нашем...

В Дюкинском заказнике Владимирской области прошел сезон экскурсий "Край северных орхидей"В нашем регионе их растет целых 12 видов. И самый редкий, конечно, - Венерин Башмачок, занесенный в Красную Книгу.Ежегодно, чтобы увидеть его цветение, за ним охотятся биологи и натуралисты. Это, как правило, происходит в конце мая - начале июня. Один такой цветок растет 8 лет! Кроме того, он удивителен не только своей редкостью, но и запахом, - он благоухает ванилью. И крайне избирателен в выборе почвы...Поэтому растет только в заповедном Дюкинском заказнике.Владимир Алексеев, кандидат биологических наук:- Хотя растет широко по всей России до Кольского полуострова и до Крыма, но везде выбирает почву, где много кальция. А здесь, под нами, находятся большие пласты даламита. Когда-то здесь было море в палеозойскую эру. И из остатков скелетов морских животных возникли мощные залежи известняка...Такие почвы любит Венерин Башмачок, и здесь его поэтому так много.