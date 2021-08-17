Переболели Covid-19 порядка 200.

В Доме Дружбы Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон вместе с губернатором наградил медалью РПЦ «Патриаршая благодарность» двух священников, которые во время пандемии оказывали духовную помощь прихожанам, в том числе в «красных зонах» ковидариев.Награды удостоены настоятель Храма всех святых в Мелехово Алексей Анфалов и клирик Всех-Святского храма в Юрьевце Валерий Сапрыкин.Он также рассказал, что решение вакцинации от коронавируса каждый должен принимать лично.«Обязательной иммунизации для священнослужителей РПЦ нет. Я не привит из-за противопоказаний», - отметил владыка.За время пандемии во Владимирской епархии от ковида умер один священник. Переболели Covid-19 порядка 200.