Прокуратура Коврова вмешалась в ситуацию с многоквартирным домом на улице Муромской, который долгое время оставался без управляющей организации.

Прокуратура города Ковров вмешалась в ситуацию с многоквартирным домом на улице Муромской, который долгое время оставался без управляющей компании.Двухэтажное здание, построенное в 1942 году, не имело управления из-за неудачных попыток провести конкурсы и отсутствия волеизъявления собственников по выбору способа управления. Это привело к нарушениям прав жильцов на безопасные условия жизни и нехватке должного контроля за общим имуществом и предоставляемыми коммунальными услугами.После проведения проверки прокурор подал иск в Ковровский городской суд против городской администрации с требованием назначить управляющую организацию для данного жилого дома. Суд удовлетворил исковые требования, и прокуратура взяла на себя обязанность контролировать исполнение решения, чтобы устранить проблему и восстановить права жильцов.