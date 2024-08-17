Речь идет о стоянке на улице Спасская.

На улице Спасская, у домов №5 и №6, планируется введение платной парковки. Согласно постановлению, опубликованному на сайте администрации Владимира в пятницу, 16 апреля, первую четверть часа можно будет использовать бесплатно.Стоимость одного часа стоянки составит 80 рублей, а оставить автомобиль на сутки обойдется водителям в 1 920 рублей. Платная парковка будет действовать по будням с 7:00 до 20:00.Кроме того, во Владимире будут организованы платные парковки и вдоль проезжей части. Плата за парковку будет взиматься в случае, если время стоянки составит от 15 минут до 24 часов.