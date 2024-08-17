54-летний житель Мурома до смерти избил сожительницу за отсутствие ужина. Причем вспомнил он об этом только после распития алкоголя. Женщина скончалась от разрыва внутренних органов. Как

54-летний житель Мурома до смерти избил сожительницу за отсутствие ужина. Причем вспомнил он об этом только после распития алкоголя. Женщина скончалась от разрыва внутренних органов. Как сообщили в прокуратуре, преступление произошло 5 июля этого года. Сожители вдвоем выпивали дома. Как рассказал сам злоумышленник, ссора произошла из-за его претензий по поводу отсутствия ужина. В ответ женщина