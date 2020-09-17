Двое жителей Владимирской области задержаны за кражу икон в Моргаушском районе Чувашской республики. Как удалось задержать преступников?

Эта запись с камер видео наблюдения храма Александро-Невского монастыря в Чувашской республике. Злоумышленник проникает в собор через окно, выламывает иконы из деревянных киотов. То и дело выходит из храма. Видимо, консультируется с более знающим сообщником.Дмитрий Ногаев, заместитель начальника отдела управления уголовного розыска МВД по Чувашии: "В ходе просмотра видеозаписи наблюдений был установлен один подозрительный мужчина, который заблаговременно, за несколько дней до кражи, приходил в храм, зашел, и по видео видно, как стал снимать на телефон иконы – именно те, которые были похищены".Похититель унёс 6 самых ценных икон. В том числе и главный образ обители - икону благоверного князя Александра Невского с частицей мощей. До Владимирской области похитители добрались на такси. Тут разделились. Но их автомобиль уже был отслежен. Вскоре оба были задержаны. Как выяснилось, приятели неоднократно судимы, в том числе за кражу предметов религиозного культа. При этом себя злоумышленники считают людьми верующими.- Решил присмотреть, где можно что-то украсть для того чтобы, нужна была крупная сумма денег. Иконы – это же не бог. Бог он уже в душе. Он не в церкви, он не где-то.Три похищенные иконы обнаружились в машине одного из подельников. Их планировали продать за две тысячи евро. От остальных икон злоумышленник избавились по дороге. Два образа преступники спрятали в туалете заброшенной АЗС под Нижним Новгородом. Еще одну икону полицейские извлекли из дорожного водоотвода во Владимирской области. Все святыни возвратят в чувашский монастырь.Игумен Феодосий, настоятель Александро-Невского мужского монастыря: "Неожиданно было, что так быстро найдут. Очень благодарны, это значит, у нас полиция хорошо работает."Оба подозреваемых арестованы. Возбуждено уголовное дело. Точную стоимость икон оценит следствие.Нина Глизница при содействии управления уголовного розыска МВД по Чувашии.