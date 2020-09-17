Сегодня состоится показ спектакля «Искупление», посвящённого 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Новая премьера Владимирского театра драмы пройдет на сцене областного Дворца культуры и искусства. 17 и 18 сентября в 18.00 артисты покажут новый спектакль «Искупление», посвящённый 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Режиссёр Владимира Кузнецова поставил его по мотивам произведений разных авторов. В спектакле звучат стихи и проза, отрывки художественных произведений и документов, фрагменты воспоминаний простых ленинградцев, дневники из «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, строки из великих произведений Ольги Берггольц, Данте Алигьери, Пушкина, Гоголя, Александра Блока.«Искупление» – это жесткий и проникновенный спектакль. Петербургский режиссёр и сценарист Владимир Обуховичев так прокомментировал его название: «Блокада Ленинграда – суть мировой войны, суть Победы в той страшной войне. Наша страна не только одержала безусловную, самую главную в истории Победу, но и несомненно взяла на себя всю скорбь и трудность искупления общего мирового зла».