Сентябрь начался с аномальной жары.

Синоптики рассказали, когда во Владимир придет похолодание в сентябре 2024 года.Осень в центральной части России началась с аномальной жары. В первой декаде месяца температура воздуха составила от +25 до +29 градусов.«Сентябрь 2024 года в Центральной России идёт по графику самого тёплого месяца в истории метеонаблюдений, пока превышающего на целых 2° сентябрь 1847 года, а положительное отклонение от нормы составляет 5,7°», — отметили в центре «Фобос».Однако на этой неделе погода изменится. Похолодание прогнозируют с 22 сентября. Еще в пятницу во Владимирской области температура воздуха составит +21. Уже в выходные столбики термометров опустятся до +13 градусов, в ночные часы — до +3. В субботу начнутся дожди.