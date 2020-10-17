На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 79 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 79 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
- 16 во Владимире,
- 15 в Гусь-Хрустальном районе,
- 14 в Муромском районе,
- 8 в Ковровском районе,
- 6 в Кольчугинском районе,
- 5 в Александровском районе,
- 4 в Гороховецком районе,
- 3 в Селивановском районе,
- 3 в Юрьев-Польском районе,
- 2 в Собинском районе,
- 2 в Радужном,
- 1 в Судогодском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8346 случаев заболевания.
- 1482 во Владимире,
- 1229 в Гусь-Хрустальном районе,
- 879 в о. Муром,
- 755 в Петушинском районе,
- 686 в Ковровском районе,
- 653 в Александровском районе,
- 434 в Вязниковском районе,
- 370 в Собинском районе,
- 358 в Юрьев-Польском районе,
- 242 в Кольчугинском районе,
- 219 в Меленковском,
- 197 в Суздальском районе,
- 180 в Судогодском районе,
- 182 в Селивановском районе,
- 155 в Киржачском районе,
- 140 в Гороховецком районе,
- 109 в Камешковском районе,
- 76 в Радужном.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.