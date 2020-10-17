На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 79 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 79 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией- 16 во Владимире,- 15 в Гусь-Хрустальном районе,- 14 в Муромском районе,- 8 в Ковровском районе,- 6 в Кольчугинском районе,- 5 в Александровском районе,- 4 в Гороховецком районе,- 3 в Селивановском районе,- 3 в Юрьев-Польском районе,- 2 в Собинском районе,- 2 в Радужном,- 1 в Судогодском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8346 случаев заболевания.- 1482 во Владимире,- 1229 в Гусь-Хрустальном районе,- 879 в о. Муром,- 755 в Петушинском районе,- 686 в Ковровском районе,- 653 в Александровском районе,- 434 в Вязниковском районе,- 370 в Собинском районе,- 358 в Юрьев-Польском районе,- 242 в Кольчугинском районе,- 219 в Меленковском,- 197 в Суздальском районе,- 180 в Судогодском районе,- 182 в Селивановском районе,- 155 в Киржачском районе,- 140 в Гороховецком районе,- 109 в Камешковском районе,- 76 в Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.