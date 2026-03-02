Во Владимире 3 марта стартует новый сезон областной лиги КВН 2026 года. Праздник юмора начнется в 18:15 с большого фестиваля на сцене Городского дворца культуры. Об этом рассказали в

Во Владимире 3 марта стартует новый сезон областной лиги КВН 2026 года. Праздник юмора начнется в 18:15 с большого фестиваля на сцене Городского дворца культуры. Об этом рассказали в облправительстве. Свои новые программы представят команды ведущих вузов региона, включая ВлГУ, КГТУ, филиал РАНХиГС, сборную Владимирской области и другие яркие областные коллективы. Участники поборются не только