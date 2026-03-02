Представительница Владимирской области Елена Андреева стала кандидатом на получение престижной премии «Служение» за особый вклад в развитие общества. Ее инициатива «Новый дом для детей

Представительница Владимирской области Елена Андреева стала кандидатом на получение престижной премии «Служение» за особый вклад в развитие общества. Ее инициатива «Новый дом для детей героя» вошла в список лучших проектов страны и теперь участвует в народном голосовании. Об этом поделились в облправительстве. Из пресс-релиза правительства области Первый заместитель главы администрации Собинского муниципального округа по экономике