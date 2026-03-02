Города Владимирской области отмечены на III Всероссийской премии «Туристические города». Церемония награждения прошла 28 февраля в Касимове, сообщили в региональном правительстве. В
<a href="https://33live.ru/novosti/02-03-2026-suzdal-vladimir-i-murom-poluchili-nagrady-vserossijskoj-turisticheskoj-premii.html" target="_blank">Суздаль, Владимир и Муром получили награды Всероссийской туристической премии</a> - Города Владимирской области отмечены на III Всероссийской премии «Туристические города». Церемония награждения прошла 28 февраля в Касимове, сообщили в региональном правительстве. В
[url=https://33live.ru/novosti/02-03-2026-suzdal-vladimir-i-murom-poluchili-nagrady-vserossijskoj-turisticheskoj-premii.html]Суздаль, Владимир и Муром получили награды Всероссийской туристической премии[/url] - Города Владимирской области отмечены на III Всероссийской премии «Туристические города». Церемония награждения прошла 28 февраля в Касимове, сообщили в региональном правительстве. В