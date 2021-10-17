Причастные к преступлениям люди до сих пор являются лауреатами Нобелевской премии мира, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил ввести процедуру отзыва премии за нарушения прав и свобод человека.

Причастные к преступлениям люди до сих пор являются лауреатами Нобелевской премии мира, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил ввести процедуру отзыва премии за нарушения прав и свобод человека.Председатель ГД указал на отсутствие ясных критериев при принятии решения о вручении Нобелевской премии мира. Он напомнил, что Альфред Нобель завещал перечислять средства из фонда тем, кто внес большой вклад в сплочение народов, развитие мирных инициатив и сокращение численности армий.Одним из лауреатов премии является первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Его правление привело к разобщению народов и крупнейшей геополитической катастрофе XX века – распаду СССР, подчеркнул спикер Госдумы."Республики, входившие в состав которого и ставшие суверенными государствами, до сегодняшнего дня переживают его разрушительные последствия. За какой "мирный процесс» ему вручили премию?" — написал Володин в своем .Также председатель ГД напомнил о вручении премии мира политику из Мьянмы Аун Сан Су Чжи за борьбу за демократию и свободу. Но в 2018 году миссия ООН обвинила ее правительство в геноциде мусульманской народности рохинджа, отметил спикер.Также он напомнил, что лауреатом премии является бывший президент США Барак Обама. Во время его правления произошла "Арабская весна", революция в Ливии, вооруженные конфликты в Сирии, Ираке, Афганистане, перечислил Володин.Еще один лауреат премии мира – премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али – развязал гражданскую войну в своей стране, грозил использовать против оппозиционного региона жителей артиллерию, напомнил спикер Госдумы."Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал премию мира. Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована", – заявил председатель Государственной Думы.По его мнению, введение процедуры отзыва премии за нарушения прав и свобод человека поможет вернуть к ней доверие. Недопустимо, когда причастные к ужасным преступлениям люди становятся лауреатами, а те, кто ее действительно заслуживают, остаются в стороне, подчеркнул Володин.