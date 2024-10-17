Кобыла Богиня завоевала чемпионский титул в своей возрастной группе среди кобыл владимирской породы в ринге-выводке «Титаны конного мира». Лошадь участвовала в агропромышленной выставке

Кобыла Богиня завоевала чемпионский титул в своей возрастной группе среди кобыл владимирской породы в ринге-выводке «Титаны конного мира». Лошадь участвовала в агропромышленной выставке «Золотая осень 2024» в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области. Мероприятие ежегодно организует минсельхоз. 8 октября делегация госконюшни Владимира отправилась на него. Целую неделю коневоды общались с коллегами из других