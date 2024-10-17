Очередную с подрастающим поколением провели сотрудники МО МВД России «Гусь-Хрустальный», члены общественного совета и ветераны.

Участковый уполномоченный полиции Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» майор полиции Людмила Серебрякова, член Общественного Совета при МО МВД Игорь Новиков и председатель союза боевых действий ВДВ Александр Сердцев провели в школе поселка Уршельский Гусь-Хрустального района мероприятие по профилактике правонарушений среди молодежи.Во время беседы с ребятами, проходившей в формате «Классные встречи», гости рассказали о подвигах героев Великой Отечественной войны. В ходе урока школьники узнали, какими сложными были военные годы не только для тех, кто оказался на фронте, но и для тех, кто оставался в тылу.Майор полиции рассказала ребятам о службе в органах внутренних дел, поделилась рассказами о мужественных и героических поступках своих коллег.Так же участники встречи напомнила детям о правилах поведения на улице, в общественных местах и соблюдении мер личной безопасности, разъяснили ребятам их права и обязанности, а также проинформировали о предусмотренной законом ответственности за совершение подростками правонарушений и преступлений.