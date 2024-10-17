Очередное уголовное дело о «нетрезвой езде» возбуждено в Юрьев-Польском районе.

10 октября нарядом ДПС ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району был остановлен автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 53-летний местный житель. Мужчина имел внешние признаки опьянения, в связи с чем ему было предложено пройти освидетельствование, результаты которого подтвердили предположения.Кроме того, в ходе проверки было установлено, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ и ему было назначено наказание в виде штрафа и лишения права управления транспортным средством.Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.В отношении фигуранта избарна мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении.Справочно:В октябре текущего года инспекторами Госавтоинспекции на территории региона зафиксировано более 190 фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии, либо отказа от освидетельствования.Госавтоинспекция в очередной раз напоминает!Нетрезвая езда создает реальную угрозу не только для водителя, но и для других участников дорожного движения!Наказание за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения предусматривает лишение водительского удостоверения сроком на 1,5-2 года и штраф в размере 30.000 рублей (ст. 12.8 КоАП РФ). За повторное нарушение водителю грозит уголовная ответственность.Управление транспортом в нетрезвом состоянии может привести к трагическим последствиям!