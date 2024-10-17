Подозреваемые задержаны.

В Киржачском районе сотрудники предприятия вынесли комплектующие с завода на 2,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Полицейские установили, что в краже причастны 28-летний кладовщик и 30-летний водитель. По версии следствия, они выносили детали в период с июля по октябрь 2024 года. Затем злоумышленники продавали комплектующие, а деньги тратили по своему усмотрению.Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Горе-сотрудники находятся под подпиской о невыезде.Напомним, что с начала 2024 года жители Владимирской области .