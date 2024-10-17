Особый акцент сотрудники Госавтоинспекции сделали на последствиях, к которым может привести управление транспортом водителями, не имеющими навыков управления.

Сотрудники госавтоинспекции ОМВД России по Вязниковскому району провели профилактические беседы по соблюдению Правил дорожного движения со школьниками города Вязники.Полицейские ознакомили школьников со статистикой дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на территории Вязниковского района, привели примеры резонансных ДТП, разъяснили основные причины происшествий. Особое внимание подростков полицейские обратили на необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения при управлении средствами индивидуальной мобильности и велосипедами. Также ребятам напомнили, что управлять мопедом или скутером можно только с 16 лет и при наличии водительского удостоверения соответствующей категории, разъяснили меры ответственности за управление транспортными средствами без права управления.Кроме того, инспекторы напомнили учащимся, как важно быть внимательными при движении по дороге, что использование мобильного телефона и наушников может привести к опасным ситуациям и авариям. Чтобы обезопасить свою жизнь в темное время суток, а также при неблагоприятных погодных условиях ребятам рекомендовали использовать световозвращающие элементы.В завершении мероприятий сотрудники полиции ответили школьникам на все интересующие их вопросы.