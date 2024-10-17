33-летний гражданин Украины, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Владимирской области, занимался пропагандой терроризма, сообщили в ФСБ. По версии следствия, в период с

33-летний гражданин Украины, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Владимирской области, занимался пропагандой терроризма, сообщили в ФСБ. По версии следствия, в период с декабря 2023 по апрель 2024 года он положительно высказывался о деятельности украинского военизированного националистического объединения (террористическая организация, запрещенная в РФ). Фигурант позиционировал себя в качестве участника этого объединения. Также он проводил