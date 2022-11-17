По факту гибели 16 ноября 2022 года на пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Брюсова города...

По факту гибели 16 ноября 2022 года на пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Брюсова города Ковров 52-летнего мужчины следователи СК России проводят доследственную проверку.Следователь следственного отдела по городу Ковров выяснит все обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.По предварительным данным возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнем при курении.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото https://www.pxfuel.com