17 декабря 2022 года проходит народный праздник Варварины Морозы и церковный день памяти...
17 декабря 2022 года проходит народный праздник Варварины Морозы и церковный день памяти великомученицы Варвары. Эта святая считается защитницей от насильственной и внезапной смерти. Варвара Илиопольская – женская заступница. Ей молились бездетные женщины, прося помочь забеременеть. Также к святой обращались с просьбой подарить здоровье детям.
Что можно делать 17 декабря 2022 года:
1. Рекомендуется шить, вязать и вышивать, поскольку считается, что в готовое изделие вплетаются божественные частицы, которые помогут справиться со всеми бедами и невзгодами, а также поспособствуют исполнению задуманного.
2. В День великомученицы Варвары разрешается мыть посуду, готовить и делать уборку.
3. У святой Варвары можно попросить скорой беременности: женщина должна приготовить разные пряники, сладкие пирожки, а также купить конфет и раздать их деткам, а потом в храме помолиться святой.
Что нельзя делать 17 декабря 2022 года:
1. Женщинам нельзя жаловаться и говорить о проблемах, которые возникли со свекровью — проблема станет ещё хуже.
2. Нельзя ругаться, устраивать конфликты, ссоры, а также использовать в своей речи бранные слова — такое поведение приведёт к неприятностям.
3. Нельзя гулять после захода солнца. В это время по земле разгуливает нечисть, которая может закружить человека, увести подальше от людей, так что он сам не поймёт, как смог заблудиться, что в сильные морозы очень опасно.
Народные приметы на 17 декабря 2022 года:
Дует восточный ветер — быть морозу.
Небо ясное и в звёздах — к сильным морозам.
Днём ясно — вечером мороз будет крепчать.
Длинные ветки елей согнулись — ожидается метель.
Закат красного цвета — следующий день будет ясным.
Ясная луна — к солнечной погоде.
Фото pxfuel.com/