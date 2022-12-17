17 декабря 2022 года проходит народный праздник Варварины Морозы и церковный день памяти...

17 декабря 2022 года проходит народный праздник Варварины Морозы и церковный день памяти великомученицы Варвары. Эта святая считается защитницей от насильственной и внезапной смерти. Варвара Илиопольская – женская заступница. Ей молились бездетные женщины, прося помочь забеременеть. Также к святой обращались с просьбой подарить здоровье детям.Что можно делать 17 декабря 2022 года:1. Рекомендуется шить, вязать и вышивать, поскольку считается, что в готовое изделие вплетаются божественные частицы, которые помогут справиться со всеми бедами и невзгодами, а также поспособствуют исполнению задуманного.2. В День великомученицы Варвары разрешается мыть посуду, готовить и делать уборку.3. У святой Варвары можно попросить скорой беременности: женщина должна приготовить разные пряники, сладкие пирожки, а также купить конфет и раздать их деткам, а потом в храме помолиться святой.Что нельзя делать 17 декабря 2022 года:1. Женщинам нельзя жаловаться и говорить о проблемах, которые возникли со свекровью — проблема станет ещё хуже.2. Нельзя ругаться, устраивать конфликты, ссоры, а также использовать в своей речи бранные слова — такое поведение приведёт к неприятностям.3. Нельзя гулять после захода солнца. В это время по земле разгуливает нечисть, которая может закружить человека, увести подальше от людей, так что он сам не поймёт, как смог заблудиться, что в сильные морозы очень опасно.Народные приметы на 17 декабря 2022 года:Дует восточный ветер — быть морозу.Небо ясное и в звёздах — к сильным морозам.Днём ясно — вечером мороз будет крепчать.Длинные ветки елей согнулись — ожидается метель.Закат красного цвета — следующий день будет ясным.Ясная луна — к солнечной погоде.Фото pxfuel.com/