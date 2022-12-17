В ближайшие сутки погода во Владимире будет пасмурная, пройдет снег. Температура воздуха...

В ближайшие сутки погода во Владимире будет пасмурная, пройдет снег.Температура воздуха повысится до -4°C, ветер северный, 6 м/с.Ночью столбик термометра опустится до -8°C, ветер северный, северо-восточный, 6 м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 742 до 750 мм.рт.ст.18 декабря отмечается день памяти преподобного Саввы Освященного. Продолжаются Варваринские морозы. В старину говорили: «Савва стелет, Савва гвозди острит, Савва путь засалит», что означало, что дороги становились скользкими.Фото www.pxfuel.com/