Ферма открылась в деревне Горки Судогодского района.

Новый животноводческий комплекс на 400 коров открылся в деревне Горки Судогодского района Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Строительство агрокомплекса началось в 2018 году для СП «Пионер». Средства на реализацию этого проекта выделены по программе областного лизинга.Объем инвестиций составил 220 млн рублей. Из них на строительство фермы и закупку оборудования потрачено 180 млн рублей и 40 млн – на приобретение коров-нетелей.«В районе работает Судогодский молочный завод, который использует молоко от СП «Пионер». Рассчитываем, что эта кооперация станет более эффективной и появятся новые виды молочной продукции», – подчеркнул глава администрации Судогодского района Александр Смирнов.