Госдума во вторник, 18 января, проводит первое пленарное заседание весенней сессии. О приоритетах работы депутатского корпуса рассказал спикер Вячеслав Володин.

Госдума во вторник, 18 января, проводит первое пленарное заседание весенней сессии. О приоритетах работы депутатского корпуса рассказал спикер Вячеслав Володин.Парламентарии будут работать над законами по улучшению жизни граждан, развитии экономики, защите суверенитета страны и реализации послания президента Федеральному Собранию, сообщил спикер.Володин уточнил, что на рассмотрении находится 1136 законопроектов. 295 из низ приняты в первом чтении, три – во втором. Готовятся еще 838 нормативно-правовых актов.Говоря о реализации президентского послания, спикер отметил, что из 51 пункта плана выполнен 41 – это более 80%. По оставшимся 10 пунктам работа продолжается, сообщил Володин.В первом чтении одобрено шесть инициатив, сейчас согласуются поправки. Четыре законопроекта прорабатываются."Ждем предложений от правительства. В этой связи просьба профильным комитетам организовать работу и как можно быстрее выйти на принятие решений", – сказал Володин.Несмотря на принадлежность к разным партиям, все депутаты заинтересованы в благополучии граждан и развитии страны, подчеркнул председатель ГД. Он напомнил, что по принципиальным вопросам парламентарии принимают законы консолидированно.Также Володин призвал совершенствовать работу думских комитетов. Он предложил ввести ключевые показатели их эффективности.Спикер отметил неравномерность нагрузки комитетов. Более 70% законопроектов находятся в 10 комитетах, а около 30% — в 22, уточнил он.Весенняя сессия Государственной Думы продлится до августа. Один из приоритетных законопроектов – инициатива о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Парламентарии проект до первого февраля.