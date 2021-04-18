Сотрудники областного Управления и территориальных подразделений на районном уровне, успешно выдержавших период стажировки, поочередно произнесли торжественную клятву.
В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялась торжественная церемония принятия Присяги слушателями, проходящими обучение по программе подготовки сотрудников полиции среднего и старшего начальствующего состава.
18 сотрудников областного Управления и территориальных подразделений на районном уровне, успешно выдержавших период стажировки и недавно получивших первые специальные звания, поочередно произнесли торжественную клятву на верность Российской Федерации и ее народу.
С напутственным словом к слушателям обратились врио начальника ЦПП Александр Зеленов и член президиума областного Совета ветеранов ОВД Павел Хитёв. Молодым полицейским пожелали достойно нести службу, постоянно совершенствовать знания законов и быть уважительными с гражданами.
Cобравшиеся почтили минутой молчания память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.
В заключение выпускники во главе со знаменной группой традиционно прошли торжественным маршем по Аллее памяти Центра профессиональной подготовки.