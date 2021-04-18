Сотрудники областного Управления и территориальных подразделений на районном уровне, успешно выдержавших период стажировки, поочередно произнесли торжественную клятву.

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялась торжественная церемония принятия Присяги слушателями, проходящими обучение по программе подготовки сотрудников полиции среднего и старшего начальствующего состава.18 сотрудников областного Управления и территориальных подразделений на районном уровне, успешно выдержавших период стажировки и недавно получивших первые специальные звания, поочередно произнесли торжественную клятву на верность Российской Федерации и ее народу.С напутственным словом к слушателям обратились врио начальника ЦПП Александр Зеленов и член президиума областного Совета ветеранов ОВД Павел Хитёв. Молодым полицейским пожелали достойно нести службу, постоянно совершенствовать знания законов и быть уважительными с гражданами.Cобравшиеся почтили минутой молчания память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.В заключение выпускники во главе со знаменной группой традиционно прошли торжественным маршем по Аллее памяти Центра профессиональной подготовки.