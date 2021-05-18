С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 21104 человека. Врачам удалось поставить на ноги 18837 пациентов, что составляет более 89% инфицированных. В стационарах лежит 308 жителей, из них 203 с диагнозом коронавирус. На дому лечится

В Костромской области за прошедшие сутки зарегистрировали 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.Согласно статистике, положительный тест на ковил пришёл 13 костромичам. Пять заболевших выявлено в Антропово. Три – в Красном-на-Волге. Двое человек подхватили опасную инфекцию в Мантурово. По одному – в Галиче, Макарьеве, Сусанино, Буе, Островском и Сусанинском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 21104 человека. Врачам удалось поставить на ноги 18837 пациентов, что составляет более 89% инфицированных. В стационарах лежит 308 жителей, из них 203 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1604 заболевших.На 18 мая в регион в общей сложности поступило 75912 доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку сделали 63900 человек.