Вместо дороги у жителей деревни Демидово под Судогдой – лужи и грязь. Там нет твердого дорожного покрытия, много ям и просадок, не сформированы границы дороги. Все это обнаружил прокурор в

Вместо дороги у жителей деревни Демидово под Судогдой – лужи и грязь. Там нет твердого дорожного покрытия, много ям и просадок, не сформированы границы дороги. Все это обнаружил прокурор в ходе проверки. Из пресс-релиза прокуратуры Неудовлетворительное состояние дороги ведет к затруднению передвижения по ней, а также может повлечь причинение вреда здоровью и имуществу граждан. Глава администрации