Губернатор поблагодарил главу реготделения за оперативную работу по иммунизации персонала.

Владимир Сипягин провёл рабочую встречу с управляющим Владимирским отделением Сбербанка Виталием Дорошенко. Губернатор поблагодарил его за оперативную работу по организации прививочной кампании от коронавируса.По данным администрации Владимирской области, иммунизацию прошли уже 88% владимирского отделения.«Благодаря вакцинации мы защищаем не только работников, но и наших клиентов, которые обращаются к нам в офисы, где по-прежнему соблюдаются все необходимые меры безопасности», − отметил Виталий Дорошенко.