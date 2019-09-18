Телеведущая Елена Малышева пригласила на выпуск программы Жить здорово актера Владимира Стеклова. Сам мужчина называет себя в шутку заслуженным осеменатором России.
Телеведущая Елена Малышева пригласила на выпуск программы "Жить здорово" актера Владимира Стеклова. Сам мужчина называет себя в шутку "заслуженным осеменатором России".
Программа была посвящена мужскому бесплодию. Артист пришел для того, чтобы рассказать свою историю. Его нынешняя жена еще до замужества говорила, что не может иметь детей, однако сейчас у счастливой супружеской четы трое здоровых дочерей.
В выпуске соведущие Малышевой рассказали, как можно распознать мужское бесплодие на ранних стадиях. Кроме того, артист поделился воспоминаниями, насколько радостными для него были известия о беременности супруги. Он также рассказал, что уже является дедом и прадедом.