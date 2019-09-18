Телеведущая Елена Малышева пригласила на выпуск программы Жить здорово актера Владимира Стеклова. Сам мужчина называет себя в шутку заслуженным осеменатором России.

Телеведущая Елена Малышева пригласила на выпуск программы "Жить здорово" актера Владимира Стеклова. Сам мужчина называет себя в шутку "заслуженным осеменатором России".Программа была посвящена мужскому бесплодию. Артист пришел для того, чтобы рассказать свою историю. Его нынешняя жена еще до замужества говорила, что не может иметь детей, однако сейчас у счастливой супружеской четы трое здоровых дочерей.В выпуске соведущие Малышевой рассказали, как можно распознать мужское бесплодие на ранних стадиях. Кроме того, артист поделился воспоминаниями, насколько радостными для него были известия о беременности супруги. Он также рассказал, что уже является дедом и прадедом.