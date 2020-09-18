Долгожданную премьеру коллектив театра посвятил 75-летию Великой Отечественной войны.

900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Рассказы очевидцев, дневниковые записи из «Блокадной книги» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, документы и стихи блокадницы Ольги Берггольц. А еще магические строки Данте Алигьери, Пушкина, Гоголя, Александра Блока. Это посвящение режиссера-постановщика Владимира Кузнецова воскресшему городу.Владимир Кузнецов, режиссёр Владимирского академического театра драмы: "Много лет город существует и существует на перифериях каких-то столкновений, определенных конфликтов. Были и наводнения смертоносные, которые описывал Пушкин в "Медном всаднике", были революции, и была блокада. То есть город имеет... свой определённый путь, непохожий ни на один путь другого города... Он - как Голгофа наша русская. По словам актрисы Анны Зайцевой, в этом спектакле нет главных ролей. Все 10 актеров, занятых в нем, на равных.Анна Зайцева, актриса: "У меня даже слов нет, как они все это пережили. Я думаю, в наше время никто бы. Я думаю, действительно - я искренне говорю - никто бы не справился с такой войной, с такой ситуацией"У Ариадны Брунер не первая роль в пьесе о войне. Но эта - особенная. Без слез дневниковые записи читать было невозможно. Как и невозможно представить, что пережили ленинградцы, говорит актриса.Ариадна Брунер, актриса Владимирского академического театра драмы: "Но правда, очень тяжело! И мы читаем эти дневники и вот просто читаем. И все, кто участвует, все плакали. И опять открываем, и опять эмоции у нас верх берут".Связующее звено в спектакле - отец Георгий. Его играет народный артист России Николай Горохов. Это от его лица идет повествование. Отец Георгий - бывший студент исторического факультета - мечтал работать в архивах, а выбрал путь священника. В самое тяжелое для православной церкви время - в годы гонений и репрессий. Безусловно, мысли о возмездии, наказании Господнем не раз посещали его в дни блокады. Неслучайно и название спектакля "Искупление".Николай Горохов, народный артист России: "Мы сегодня забыли: либо человек возвышается, либо он тут же падает. Вот иного не дано. Нет стояния на месте, поэтому, благодаря таким историческим вещам, как блокада Ленинграда, мы, все-таки, как-то духовно начинаем возвышаться. Мы начинаем сострадать. Мы начинаем понимать, что это деды наши, прадеды, для кого-то отцы".Пережив 900 дней ада на земле, жители блокадного Ленинграда вошли в историю человечества, как символ несгибаемости. Они вдохновили бойцов на фронтах Великой и страшной войны своей волей к жизни и к победе. Выстоял и сам спектакль. Его премьера должна была пройти в конце марта, но из-за пандемии ее отложили. Затем другая беда - пожар. Но каким-то чудом декорации уцелели. Наверное, чтобы "Искупление" состоялось.Вера Куликова, Александр Чунаев"Вести-Владимир"