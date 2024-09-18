Рост цен в регионе медленнее чем в России в целом

В августе 2024 года уровень инфляции в Владимирской области составил 8,9%. В регионе темпы роста цен были ниже, чем в Центральном федеральном округе и в стране в целом, сообщает пресс-служба Банка России 18 сентября.Замедление касалось повышения цен на подержанные автомобили, а также на бензин, для которого причиной удешевления стал запрет на экспорт топлива.Аренда однокомнатных квартир немного подорожала по сравнению с прошлым годом. Это связано с открытием нового филиала медицинского университета в 2023 году, что резко увеличило спрос на жилье.К концу лета, предложение зарубежных туристических направлений расширилось, что способствовало снижению спроса и цен на поездки в Крым и на Черноморское побережье.В то же время, стоимость продуктов питания увеличилась: подорожали помидоры и капуста, что объясняется нехваткой водителей и ростом затрат на доставку овощей с южных рынков. Цены на молочные продукты — молоко, йогурт, сметану — возросли быстрее из-за повышенных расходов на обслуживание техники и заработную плату сотрудников.