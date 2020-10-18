Музей принимает фотографии и документы военного и послевоенного времени

Ковровский историко-мемориальный музей приглашает жителей города и района принять участие в новом выставочном проекте "Человек тыла". Цель проекта - создать коллективный портрет тружеников тыла, людей тех героических, незабываемых лет. Это дань нашей бесконечной благодарности им.Музей принимает фотографии и документы военного и послевоенного времени. Фотографии тех, кто стоял у станка, производя оружие и снаряды, кто своим трудом крепил тыл нашей страны, оказывая помощь раненым в госпиталях, работая в колхозах и т.д.Возможно, живы еще те люди, которые вынесли на своих плечах тяжелейшие испытания. Музей собирает воспоминания, приглашая рассказать о пережитом и увиденном, поделиться своими раздумьями о трудном, тяжелом и горьком для нас времени.Фото и документы после сканирования будут возвращены.Вас ждут по адресу:ул. Абельмана, д. 20, Ковровский историко-мемориальный музей. Телефон для справок: +7 (49232) 2-27-51.E-mail:(Фото: kovrov-museum.ru)