С 15 октября по 14 ноября 2021 года проходит Всероссийская перепись населения (ВПН), цифровым партнером которой выступает «Ростелеком». В рамках государственных контрактов с Росстатом компания

С 15 октября по 14 ноября 2021 года проходит Всероссийская перепись населения (ВПН), цифровым партнером которой выступает «Ростелеком». В рамках государственных контрактов с Росстатом компания оснастила переписчиков планшетными компьютерами, провела модернизацию Автоматизированной системы ВПН, обеспечила инфраструктуру для работы ситуационного центра, организовала работу горячей линии. «Ростелеком» также обеспечивает круглосуточную техническую поддержку всей цифровой инфраструктуры во время