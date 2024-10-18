Сельскохозяйственные предприятия не останутся в убытке

Во Владимирской области погода в 2024 году помешала собрать рекордный урожай.Сейчас осталось добрать кукурузу на зерно и докопать картофель. Аграрии уже подвели итоги кампании. Несмотря на погодные условия, сельскохозяйственные предприятия не останутся в убытке.Как указали во Владимирстате, на 1 октября во всех хозяйствах намолотили 189,2 тысячи тонн зерна. Показатель на 29,4% меньше, чем в октябре прошлого года. В регионе собрали 131,5 тысяч тонн картофеля, что почти на 16% меньше показателей-2023.«Сначала мы столкнулись с майскими заморозками, которые повлияли на озимые зерновые, в июне были ливневые дожди, а в июле стояла жара», — уточнил министр сельского хозяйства Владимирской области Олег Пугаев.