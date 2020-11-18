Движение пригородных и скоростных поездов в Горьковском направлении полностью возобновлено. По восстановленному пути уже прошли первые поезда. При этом пока продолжают работу и автобусные
<a href="https://33live.ru/novosti/18-11-2020-dvizhenie-poezdov-ot-vladimira-do-kovrova-vosstanovleno-elektrichki-vozvrashhayutsya-na-privychnyj-marshrut.html" target="_blank">Движение поездов от Владимира до Коврова восстановлено. Электрички возвращаются на привычный маршрут</a> - Движение пригородных и скоростных поездов в Горьковском направлении полностью возобновлено. По восстановленному пути уже прошли первые поезда. При этом пока продолжают работу и автобусные
[url=https://33live.ru/novosti/18-11-2020-dvizhenie-poezdov-ot-vladimira-do-kovrova-vosstanovleno-elektrichki-vozvrashhayutsya-na-privychnyj-marshrut.html]Движение поездов от Владимира до Коврова восстановлено. Электрички возвращаются на привычный маршрут[/url] - Движение пригородных и скоростных поездов в Горьковском направлении полностью возобновлено. По восстановленному пути уже прошли первые поезда. При этом пока продолжают работу и автобусные