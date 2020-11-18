Движение пригородных и скоростных поездов в Горьковском направлении полностью возобновлено. По восстановленному пути уже прошли первые поезда. При этом пока продолжают работу и автобусные

Движение пригородных и скоростных поездов в Горьковском направлении полностью возобновлено. По восстановленному пути уже прошли первые поезда. При этом пока продолжают работу и автобусные маршруты, запущенные для компенсации нарушенного железнодорожного сообщения. Напомним, 16 ноября в Камешковском районе рядом со станцией Новки-1 с рельсов сошли 33 товарных вагона, из 6-ти цистерн вылился мазут и было повреждено