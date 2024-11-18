Олег Табаков умер шесть лет назад. Но фильмы с его участием и по сей день радуют нас. Давайте попробуем угадать некоторые из обширной фильмографии актера картины только по одному кадру с гениальным Олегом Павловичем. С тестом
на знанием любимых кинолент, снятых режиссером Леонидом Гайдаем, вы справились отлично!
Олег Табаков умер шесть лет назад. Но фильмы с его участием и по сей день радуют нас. Давайте попробуем угадать некоторые из обширной фильмографии актера картины только по одному кадру с гениальным Олегом Павловичем. С
на знанием любимых кинолент, снятых режиссером Леонидом Гайдаем, вы справились отлично!
1.
А. "Строится мост";
Б. "Московские каникулы";
В. "Москва слезам не верит".
2.
А. "Несколько дней из жизни И. И. Обломова";
Б. "Царская охота";
В. "Выстрел".
3.
А. "Сирота казанская";
Б. "12 стульев";
В. "Кое-что из губернской жизни".
4.
А. "Розыгрыш";
Б. "Лев Гурыч Синичкин";
В. "Шапка".
5.
А. "Дача";
Б. "Ширли-мырли";
В. "Президент и его внучка".
6.
А. "Война и мир";
Б.
"Очи черные";
В. "Поклонница".
ОТВЕТЫ
1. В. "Москва слезам не верит";
2. А. "Несколько дней из жизни И. И. Обломова";
3. Б. "12 стульев";
4. А. Розыгрыш";
5. В. "Президент и его внучка";
6. А. "Война и мир".