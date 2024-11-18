Олег Табаков умер шесть лет назад. Но фильмы с его участием и по сей день радуют нас. Давайте попробуем угадать некоторые из обширной фильмографии актера картины только по одному кадру с гениальным Олегом Павловичем. С тестом на знанием любимых кинолент, снятых режиссером Леонидом Гайдаем, вы справились отлично!

Олег Табаков умер шесть лет назад. Но фильмы с его участием и по сей день радуют нас. Давайте попробуем угадать некоторые из обширной фильмографии актера картины только по одному кадру с гениальным Олегом Павловичем. Сна знанием любимых кинолент, снятых режиссером Леонидом Гайдаем, вы справились отлично!1.А. "Строится мост";Б. "Московские каникулы";В. "Москва слезам не верит".2.А. "Несколько дней из жизни И. И. Обломова";Б. "Царская охота";В. "Выстрел".3.А. "Сирота казанская";Б. "12 стульев";В. "Кое-что из губернской жизни".4.А. "Розыгрыш";Б. "Лев Гурыч Синичкин";В. "Шапка".5.А. "Дача";Б. "Ширли-мырли";В. "Президент и его внучка".6.А. "Война и мир";Б."Очи черные";В. "Поклонница".ОТВЕТЫ1. В. "Москва слезам не верит";2. А. "Несколько дней из жизни И. И. Обломова";3. Б. "12 стульев";4. А. Розыгрыш";5. В. "Президент и его внучка";6. А. "Война и мир".