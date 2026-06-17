Светофор получит «правую стрелку», а цикл его работы станет короче.

На перекрестке улиц Мира и Октябрьского проспекта во Владимире меняется схема движения. Для повышения удобства автомобильного трафика с 18 июня на одном из главных городских узлов начнет действовать обновленный алгоритм регулировки дорожного движения.Главным новшеством станет установка дополнительной секции с правой стрелкой, которая позволит водителям совершать поворот даже при горящем сигнале для пешеходов. Оптимизация затронет и временные интервалы: если раньше светофор работал в 5 фаз общей продолжительностью 180 секунд, то теперь их останется 4, а цикл сократится до 150 секунд.При совершении разрешенного маневра автомобилисты обязаны в приоритетном порядке пропускать пешеходов. Те, в свою очередь, сохраняют преимущество, но перед выходом на проезжую часть должны убедиться в безопасности своих действий.Подобный опыт уже успешно апробирован на улице Погодина, где за все время работы не было зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия. Городские службы рассчитывают, что данное решение поможет разгрузить перекресток и сделать движение более предсказуемым для всех участников процесса. Водителей просят соблюдать повышенную осторожность и следовать сигналам светофора.