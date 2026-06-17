В Кольчугино мужчина зарезал знакомого из-за того, что тот был в гостях у его приятельницы. 45-летнего подозреваемого заключили под стражу, сообщили в СК России по Владимирской области.

В Кольчугино мужчина зарезал знакомого из-за того, что тот был в гостях у его приятельницы. 45-летнего подозреваемого заключили под стражу, сообщили в СК России по Владимирской области. Трагедия случилась 11 июня в комнате общежития на улице 5 Линия Ленинского посёлка. Обвиняемый пришёл к знакомой, увидел там потерпевшего, и между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе конфликта